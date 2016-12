Siim-Sander Vene on tõusnud Nižni Novgorodi üheks selgeks liidriks ning on seetõttu ka Euroopa korvpallis kõvasti pilke püüdnud. Eestlane andis intervjuu EuroCupi kodulehele, kus rääkis oma senisest karjäärist.

"See oli justkui seiklus, midagi uut, minna üksinda võõrasse riiki - see tundus väga vinge. Loomulikult olin alles laps ja kohanemine võttis veidi aega. Aga see polnud midagi ületamatult rasket ja ma ei mõelnud koju naasmisele. Elasin selle perioodi hästi üle ja see oli suurepärane kogemus."