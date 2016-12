Mkhitaryan goal vs Tottenham Hotspur 1-0 pic.twitter.com/q1Wm9OQwRm #MUFC

Inglismaa kõrgliigas Old Traffordil viimati 24. septembril vastased alistanud Punased Kuradid vajasid täna kahtlemata võitu, et püsida vähemalt esineliku konkurentsis.

Küll aga pole Jose Mourinhole rõõmustav uudis see, et armeenlane 80ndatel minutitel pealtnäha tõsiselt vigastada sai ning välja vahetati.

United on kogunud 15 mänguvooruga nüüd 24 silma, millega hoitakse 27 punkti teeninud Tottenhami järel kuuendat positsiooni. Liider Chelsea on kogunud 37 silma, neljandal positsioonil on 30 silmaga Manchester City.