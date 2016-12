Kuigi teine poolaeg kulges Liverpooli surve all, siis võiduväravani siiski ei jõutud. See tähendab, et viimases kahes mängus on punkte ära antud ning liidrid hakkavad vähehaaval eest libisema.

Pärast 15 vooru on Liverpool tabeli kolmandal real, kui 31 punktiga jäädakse liidrist Chelseast maha kuue punktiga. Teisel kohal on 34 silma kogunud Arsenal.