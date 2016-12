Male MMi Balti tsooniturniiril Pärnus peeti täna kaks vooru ning nende järel säilitas Kaido Külaots ainuliidri positsiooni! Ottomar Ladva jagab aga favoriit Igor Kovalenkoga teist kohta.

Hommikul tegid Külaots ja Kovalenko omavahel viigi, õhtul aga sai Eesti suurmeister mustadega väärt võidu Läti esindaja Nikita Meškovsi üle. Ladva aga alistas hommikul Leedu suurmeistri Šarunas Šulskise ning poolitas seejärel punkti lätlase Ilmars Starostitsiga. Külaots on 7 mänguga kogunud 5,5, Ladva ja Kovalenko 5 punkti. 4,5 punktiga järgneb neli maletajat.

Šveitsi süsteemis peetaval võistlusel on veel kavas vaid kaks vooru. Seejuures on Külaotsal kõigi ohtlikemate konkurentidega juba mängitud, homses 8. voorus juhib ta valgeid malendeid Läti rahvusvahelise meistri Vladimir Svešnikovi vastu. Kui Eesti esikäsi võidab kaks viimast partiid, kindlustab ta ka esikoha. Ka Ladva seis on hea, ta on täiendavate näitajate põhjal praegu Kovalenkost eespool. Tema peab homme määrava tähtsusega partii, mängides valgetega turniiri teise koefitsiendiga mehe, lätlase Arturs Neikšansi vastu.

Hoogsalt alustanud Mai Narva on positsioone loovutanud - 17aastane piiga on neljast viimasest mängust teeninud pool punkti ning asub 2,5 silmaga 19. kohal.