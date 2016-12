Eesti korvpallikoondis sai laupäeval Prahas toimunud loosimisel teada eeloleval suvel peetava MMi eelkvalifikatsiooni vastased. Kerget jalutuskäiku pole oodata, sest konkurentideks sattusid endise Jugoslaavia riigid Makedoonia ja Kosovo. Kindlasti on aga tegemist jõukohase ülesandega – jõuda kolmeliikmelises alagrupis kahe parema sekka.

Need augustikuus peetavad mängud on ühel põhjusel äärmiselt tähtsad: ülesande täitmata jätmine tähendaks kaheks aastaks tõeliselt perifeeriat ehk Euroopa 32 parema seast välja langemist. See on tase, mida me lihtsalt ei saa endale enam lubada. Kui 2009. aastal kukkus meeste rahvuskoondis toonasesse B-divisjoni, oli rahvasuu tolle ammu mudaliigaks ristinud, tegelikult langesime siiski 24 parema seast välja. Vana Maailma kolmas kümme oskab veel täiesti mängida. Ent sealt allapoole ei saa ükski endast lugupidav kossuriik langeda.

Seega on Eesti koondisega seotud ringkondade ülesanne teha järgmise kaheksa kuu jooksul kõik selleks, et moodustada piisavalt löögijõuline tiim. Ehk saada kokku mehed, kes vähemalt Kosovole igal juhul tuule alla teevad. Läinud suvi andis paraku põhjust ettevaatlikkuseks.

Eesti eesmärk oli teatavasti uuesti jõudmine EM-finaalturniirile, kuid seda ei suudetud. Põhjusi teame. Koondisest puudus võrreldes 2015. aasta Riia EMiga seitse mängijat, sealhulgas kogu eesliini tuumik, ning praegune koosseis mängis välja sisuliselt oma maksimumi. Tervislikud põhjused on kahtlemata objektiivsed, kuid numbriline reaalsus ütleb, et me ei suutnud koostada EM-väärilist meeskonda.