Läinud nädala miinus | Eesti talisportlaste trööstitu nädalavahetus. Tänavu on MK-sarjas punkte noppinud neli eestlast: kahevõistleja Kristjan Ilves, laskesuusataja Kauri Kõiv ning murdmaasuusatajad Marko Kilp ja Raido Ränkel. Et kahevõistlejate MK-karussell möödunud nädalavahetusel võistlemisest puhkas, pidid teised alad Eesti kastanid tulest välja tooma.

Läinud nädala pluss | Kelly Sildaru tõestas USAs Colorados, et mullu komeedina vigursuusatamise kõrgeimasse klassi tõusmine oli juhusest kaugel. Eestlanna edestas nädalavahetusel Dew Touri pargisõidus 6,01 punktiga Maggie Voisinit ning võitis maineka võistluse teist aastat järjest. Kõigest 14aastane Sildaru teeb järgmise stardi jaanuaris ekstreemspordi tähtsaimal mõõduvõtul X-mängudel, mis toimub samuti Colorados. Ning et seostest veel vähe oleks: piiga oli mullu parim ka X-mängudel!

Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb ennustuse ühe alanud nädala võistluse kohta. Selline on meie 12. detsembri valik:

Ehkki Cramo kaotas hooaja alguses Tartule 22punktilisest eduseisust, näitas kahe kange viimane omavaheline kohtumine selgelt pealinlaste paremust: Alar Varraku hoolealused võitsid 23 silmaga ning uus korvialune täiendus Cedric Simmons on alles vormi kogumas.

Alanud nädala ennustus | 80% on tõenäosus, et BC Kalev/Cramo võidab nädalavahetusel Eesti korvpalli karikavõistlused. Lisaks meie esiklubile jahivad trofeed Tartu Ülikool, finaalturniiri võõrustav Pärnu ja Valga.

Cramo suurimaks vaenlaseks on nemad ise. Paberil on tegemist Eesti parima klubiga, kuid kaotus Tartule näitas, et keskendumisprobleemid ning jala lõdvaks laskmine maksavad kurjalt kätte.