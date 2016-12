Nädalavahetusel peeti Bolognas autoralli show-võistlus, kui tegid kaasa ka mitmed WRC piloodid, sealhulgas ka Thierry Neuville.

Vaatamata sellele, et tegemist polnud päris tõsise võistlusega, siis enda tagasi ei hoitud. Hyundai roolis olnud belglane läks lausa nõnda hoogu, et keeras oma Hyundai korralikult üle katuse. Vaata, kuidas see juhtus: