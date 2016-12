Jalgpallikoondise kapteni Ragnar Klavani sekkumine eilse Inglismaa kõrgliigamatši Liverpool - West Ham United teiseks poolajaks rõõmustas ilmselt paljusid eestlasi. Eriti rõõmsad olid need, kes juhtusid matši kuulsa Anfieldi tribüünidelt jälgima, nagu jalgpallitreener Argo Arbeiter.

"Jaa muidugi [tekkis elevus, kui Klavan küljejoone juurde jalutas]! See oli mõnus ja hea tunne," kirjeldab Arbeiter eilseid emotsioone. "Õigel ajal sattusime vaatama, kuidas Ragnar seal toimetab. Ta sai superhästi hakkama, oli väga meeldiv!"

Kogu elamuse võtab endine Flora peatreener kokku järgmiselt: „Vinge! Kui fännid laulavad "You'll never walk alone'i" (klubi hümn - M.T.), siis on ikka kananahk ihul. 56 000 inimest, täismaja, sellist atmosfääri Eestis ei koge. Isegi mitte koondisemängudel. Sealne jalka- ja fännikultuur on ikka väga vinge."