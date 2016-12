Inglismaa ragbikoondislane James Haskell pidi hullumeelsete kuulujuttude vaigistamiseks avaldama video, et ta pole tegelikult surnud.

Sotsiaalmeedias Facebook levinud libauudised väitsid, et Haskell suri steroidide üledoosi tõttu. Teistes artiklites kirjutati, et 31aastane pidi narkootikumide müümise tõttu tippspordist loobuma, kuid ükski ei vasta tõele.

"Võib olla olete näinud mitmeid valelikke uudiseid, et surin steroidide üledoosi tõttu, kuid see pole tõsi," rääkis 70 korda Inglismaa koondist esindanud mees Youtube'is avaldatud videos.

"Võib olla olete näinud uudiseid, et surin narkootikumide üledoosi tõttu ning mu karjäär on läbi, sest müüsin narkootikume, kuid need pole tõesed. Ühe kuulujutu kohaselt loobusin spordist ja lahkusin pere juurest, kuid ka see on täielik vale.

Olge mureta - ma pole surnud ega häbistatud ning kõik, kes on skeptilised, siis teadke, et me anname pidevalt dopinguproove," rääkis Haskell. "Ma pole surnud ja nendele, kes soovivad seda, soovin järgmiseks korraks rohkem õnne."