Pärast kahte kehva esitust Liverpooli väravavahina on Loris Karius kuulnud kõva kriitikat nii fännidelt kui ka spetsialistidelt. Üks suurim kriitik on endine Manchester Unitedi mängija Gary Neville ning pärast ägedat sõnavahetust meedias ütles Gary vend Phil, et Karius peaks üldse vait jääma.

Klopp jätkas: "Asjatundjad, kellest enamik on endised mängijad, on ära unustanud, kuidas neid kritiseeriti. Eriti Neville'i vennad. See, kes oli peatreener, peaks teadma, et liiga suur kriitika ei aita kunagi. Kujutan ette, et teda ei huvita Liverpooli mängija abistamine, aga see loogika teeb tema kriitika üldse arusaamatuks.