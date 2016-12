Esmaspäeva õhtul teatas M-Sport, et Ott Tänakust ja Sebastien Ogierist saavad tiimikaaslased. Kuulujutud Ott Tänaku liitumisest M-Spordiga käisid juba mõnda aega, kuid täna said need ametliku kinnituse. "2016. hooaeg oli suurepärane. Saime palju uusi kogemusi ja arvan, et minust sai palju tugevam sõitja," sõnas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel. "Olen Ford Fiesta WRC autoga palju testinud ja see on kõva samm edasi. Esimest korda oli mul käsi mängus uue masina arendamises ning mehaanikutega oli tore tööd teha.

Järgmine hooaeg tuleb väga huvitav ja terve tiim on väga motiveeritud sihtide saavutamiseks," jätkas Tänak. "Tore on näha Sebastienit ja Julieni meeskonnas. Neil on palju kogemusi ja arvan, et saame neilt palju õppida.

Meil on olnud fantastilisi lahinguid ja usun, et need jätkuvad järgmine hooaeg. Selles tiimis on väga palju potentsiaali. Elevust võib õhust tunda ning ma ei suuda ära oodata, et uut aastat alustada!" Viimased neli aastat WRC sarja valitsenud Ogier sõitis seni Volkswagenis, kuid tootja otsustas rallispordist loobuda. M-Sport pidas prantslasele väga suurt jahti, kes sai ka novembri lõpus Walesis testida järgmise hooaja Ford Fiestat. Nähtu avaldas Ogierile ja kaardilugejale Julien Ingrassiale piisavalt muljet ning 2017. aastal näeb neid M-Spordis."Tuleval aastal on palju uusi asju, aga ma ootan seda väga. Praegu on põnevad ajad - uue generatsiooni masinad ja uus tiim," ütles Ogier. "Hooaja esimese Monte Carlo rallini pole kaua jäänud ning me pole palju Ford Fiesta roolis istunud.