Eesti parim rallisõitja Ott Tänak sõidab järgmine hooaeg M-Spordi meeskonnas ning tiimi boss Malcolm Wilson usub, et eestlase esimene rallivõit pole kaugel.

M-Sport jahtis neljakordset valitsevat maailmameistrit Sebastien Ogieri väga tuliselt ning see tasus ka ära, sest prantslasest ja tiimiga kaua seostatud Tänakust saidki tiimikaaslased. Meeskonna boss Malcolm Wilson on uue hooaja eel väga elevil.

"Lähme Monte Carlo rallile väga tugevate sõitjatega ning autoga,mille ukse peal on suur number "1". Seda on vähe öeldud, et me oleme elevil," sõnas 60-aastane britt M-Spordi pressiteate vahendusel. "Usume, et oleme teinud suurepärase auto ja oleme enne uut, põnevat ajastust parimas võimalikus positsioonis.

Pole saladus, et tahtsime Sebastieni ja Julieniga koostööd teha. Neid on fantastiline tiimis tervitada. Nägime väga palju tööd, et neid endale saada ja usume, et Ford Fiesta WRC on auto, mis annab neile parima võimaluse tiitli kaitsmiseks."

Wilson rääkis ka Tänakust ning usub, et eestlane saab ka esimese rallivõidu. "Meil tuleb üks äge hooaeg, sest Ott ja Martin hakkavad nendega koos sõitma. Ott näitas möödunud aastal muljetavaldavalt stabiilset kiriust. Tal oli uue auto välja töötamises väga suur roll ja usun, et esimene võit pole väga kaugel!"