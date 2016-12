Inglismaa klubi on viimasel kuuel hooajal Meistrite liiga 16 parema hulgas kohtunud kaks korda Barcelona ja Bayerni ning korra AC Milani ja Monacoga. Et kolm on kohtu kohus, tõi loos Arsenalile taas Saksamaa hiiu.

„Arsenal on praegu tegemas küllaltki tugevat hooaega Inglismaal ja ka Bayern on Carlo Ancelotti käe all hea. Arvan, et tulevad küllaltki kiire tempoga ja ründavad mängud, aga favoriiti ja edasipääsejat on raske ennustada,“ sõnab Hurt. Õhtuleht ütleb aga julgelt: Arsenal langeb taas 16 parema hulgas!

Manchester City - AS Monaco

„Usun, et City on selge favoriit,“ alustab Hurt, ehkki tõdeb, et Inglismaa kõrgliigas on Pep Guardiola hoolealused libastunud. Näiteks laupäeval kaotati valitsevale Premier League’i meistrile Leicester Cityle võõrsil 2:4.

Ent mängitakse Meistrite liiga play-off’is ju kodus-võõrsil süsteemis ehk ühel mängul on väga suur kaal. Hurt arvab, et veerandfinaali pääseb City ning Õhtuleht nõustub!

Madridi Real – Napoli

Madridi kuninglik klubi pole kaotusekibedust tundnud viimases 35 ametlikus mängus, mistõttu oleks narr Reali õlult favoriidikoorem Napoli kiitsakatele õlgadele tõsta, aga…

Madridi Reali ründaja Cristiano Ronaldo nimetati eile Ballon d'Ori laureaadiks ehk 2016. aasta maailma parimaks jalgpalluriks. (LLUIS GENE)

„Ehkki Madrid on selge favoriit ja võimsa ründeliiniga, siis Dortmundi Borussia vastu näidati haavatavust,“ viitab Hurt kahele 2:2 viigile alagrupiturniiril. „Napoli on Itaalia liigas viimasel ajal heas hoos ning ehkki play-off mängudeni on aega ja nii mõndagi võib muutuda, on see paar üks neist, kus võib üllatus tulla.“ Õhtuleht ennustab veerandfinaali siiski Reali.

Lissaboni Benfica – Dortmundi Borussia

Saksamaa klubi katsus alagrupiturniiril rammu teise Lissaboni klubi Sportinguga ning võttis kaks rasket üheväravalist võitu. Siiski on Thomas Tucheli hoolealused Hurda arvates soosikud, ent Benfica võimalused edasi jõuda pole imepisikesed.

„Dortmund on liigas kõikuv ja pole kindlat minekut saavutanud,“ märgib Hurt. Tõsi ta on, sest Bundesligas hoitakse kuuendat positsiooni ning viimasest viiest mängust on kolme võidu kõrvale saadud viik ja kaotus.

„Benficat varasemast teades on nad tugevad võitlejad. Kui Dortmundil mäng sujub, võivad suurelt võita. Aga Borussia on haavatav ja arvan, et Benfical on selge võimalus järgmisesse ringi pääseda,“ lausub Hurt. Õhtulehe kristallkuuli andmetel pääseb edasi Dortmund.

Pierre-Emerick Aubameyang on Saksamaa kõrgliiga suurim väravakütt ning ka Meistrite liigas on ründaja näidanud head minekut. Seega on Benfical, keda karta! (SUSANA VERA)

Porto – Torino Juventus

„Juventus on kindlasti favoriit ja mitu aastat stabiilselt tugev olnud. Nad lähevad edasi,“ on Õhtulehte abistav 33aastane ekspert konkreetne. Ning pole põhjust teisiti arvata: Juventus on viimase viie hooaja Itaalia meister, Porto mõne aasta tagune ülekaal Portugalis on aga murtud.

Leverkuseni Bayer – Madridi Atletico

Saksamaa klubi on Atletico vastu selge autsaider, ehkki Bayer suudab hästi mängida ning meeskond on kvaliteetne, mõtiskleb Hurt. Samas on Atletico viimastel hooaegadel Meistrite liigas alati kaugele jõudnud, mullu kaotati finaalis Realile.

Hurda arvates pääseb kaheksa hulka Atletico ning Õhtuleht ei vaidle karvavõrdki vastu.

Pariisi Saint-Germain – Barcelona

Naftaraha toel tippu tõusnud PSG ja Barcelona on Meistrite liigas kohtunud kaheksa korda. Viimased on võitnud vaid kaks ning suutnud viiki mängida kolm korda. „Barcelona näitas minule alagrupiturniiril oma tugevus. Neil on nii palju kvaliteeti ja Luis Enrique käe all mängitakse rohkem kiirrünnakutele kui palli ülehoidmisele,“ ütleb Hurt.

Norbert Hurt. (MIHKEL MARIPUU)

Lisaks mängitakse näiteks Realiga võrreldes meeskondlikumat kaitset ning Hurda ja Õhtulehe arvamus klapib: ehkki lahingud võivad tulla võrdsed, on Barcelona selge favoriit ning pääseb kaheksa hulka.

Sevilla – Leicester City

Kahekordne valitsev Euroopa liiga meister Sevilla ei saa tänavu küll Vana Maailma tugevuselt teise klubisarja trofeed kaitsta, ent pole hullu: on ju Meistrite liiga mängumaa hoopis magusam.

Favoriidikoormat kannab paaris Hurda arvates Sevilla, kuid Leicester on Meistrite liigas näidanud fenomenaalset minekut ning Flora ametniku sõnul pääseb just Inglismaa liiga valitsev tšempion edasi. Õhtuleht panustab siiski Sevillale.

Meistrite liiga esimese play-off ringi avakohtumised peetakse 14. ja 15. veebruaril, kordusmatšid 21. ja 22. veebruaril.

Euroopa liigas vennatapp

Lisaks Meistrite liiga esimese play-off ringi paaridele loositi UEFA peakorteris Nyonis ka Vana Maailma tugevuselt teise vutisarja ehk Euroopa liiga vastasseisud.

Suurfavoriit Manchester United kohtub 32 parema hulgas Saint-Etienne’iga. Duellile lisab vürtsi tõik, et Unitedi tähe ja maailma kalleima jalgpalluri Paul Pogba vend Florentin teenib leiba just Prantsusmaa klubis ning soovib kahtlemata veli tiimi eurohooaja lõpetada.

VEND VENNA VASTU: Kaitsja Florentin (vasakul) ja keskväljamees Paul Pogba (paremal) pole perekonna ainsad profijalgpallurid. Florentini ründajast kaksikveli Mathias mängib Hollandi kõrgliigas Rotterdami Spartas. (Twitter)

Euroopa liiga esimese play-off ringi kohtumised toimuvad 16. ja 23. veebruaril. Lisaks United – Etienne paarile võtavad mõõtu: