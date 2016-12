Ott Tänak hakkab tuleval hooajal autoralli MM-sarjas kihutama numbrit 2 kandva masinaga. See sai selgeks eile, kui M-Sport kinnitas, et lisaks eestlasele meelitati Ford Fiesta WRC rooli neljakordne maailmameister Sebastien Ogier!

Valis kiireima masina

"Läheme Monte Carlo rallile vastu numbriga "1" Ford Fiesta WRC uksel ja läbi aastate tugevaima sõitjatepaariga. Öelda, et oleme uue hooaja eel elevil, on veel vähe," jagas britt eile pressiteate vahendusel oma emotsioone.

Ogier muljetas oma karjääri uuest etapist nõnda: „Enam pole palju aega jäänud ajani, mil me Monte Carlo ralli stardipoodiumiks üles rivistume. Meil pole olnud palju aega Ford Fiesta WRCga tutvuda, ent anname endast parima, et olla hooajaks valmis. Me teame ees ootavaid väljakutseid ja ma näen, kui edunäljas on Malcolm Wilson ja terve tema meeskond.

Naljakas mõelda, et vaid paar kuud tagasi istusin ma Walesi rallil intervjuupoodiumil ja rääkisin, et kui tore oleks kord (Malcomiga) koos töötada. Sel hetkel polnud mul aimugi, et see võiks nõnda kähku tõeks saada, aga ometi siin me oleme.“

Sebastien Ogier võtab numbri "1" M-Sporti kaasa. (AFP/Scanpix)

Tiitlikaitsja lubas varem, et ta ei mõtle uut töökohta valides palganumbrile vaid istub autosse, millega tal on kõige suurem šanss kihutada rallivõitudele. Et Ogier valis just M-Sporti Fiesta, on põhjust olla lootusrikas ka Tänaku eesootavat hooaega silmas pidades. Ja mis võiks olla meie mehe üha kasvava oskustepagasi paremaks mõõdupuuks kui võrdsetel tingimustel mõõduvõtt rallimaailma valitsejaga.

Tänak ootab tihedaid duelle

"Saab olema põnev hooaeg,“ olid Tänaku aastale ettevaatavad sõnad. Mitte ainult ei koge ta tuleval aastal Ogieri näol uue tiimikaaslasega kihutamist, vaid muutunud on ka mees saarlase kõrvalistmel: Raigo Mõlderi asemel teeb WRC autos oma debüüdi Martin Järveoja, kes varasemalt on olnud kaardilugejaks peamiselt Karl Kruudale.

Martin Järveoja on tuleval hooajal Ott Tänaku kaardilugejaks. (DMACK)

"Ma olen uue Ford Fiesta WRCga saanud läbida väga palju testikilomeetreid ja see on meeletu hüpe tulevikku," rääkis sel aastal kahel MM-etapil poodiumile jõudnud Tänak. "Masina võimsus on hullumeelne ja peaaegu kogu auto on nullist disainitud. Algul arvasin, et kogu see lisajõud teeb auto raskesti juhitavaks, aga poisid on teinud suurepärast tööd. Kõik jupid koostöös annavad sõitjale masina üle uskumatult täpse kontrolli.

Lisaks on suurepärane, et Seb ja Julien (Ingrassia, Ogieri kaardilugeja – toim) meeskonnaga liitusid. Nad on ülimalt kogenud ja meil on neilt palju õppida. Juba tänavu olid meil mitmed mälestusväärsed lahingud (Walesis jäi võitnud Ogieri ja hõbedast Tänakut lahutama 10,2 sekundit – toim) ja olen kindel, et see jätkub ka 2017. aastal. Meie meeskonnas on meeletult potentsiaali! Pinget saab lausa noaga lõigata ja ma ei malda stardijoonele pääsemist ära oodata."

Raigo Mõlderi ja Ott Tänaku koos käidud tee sai taaskord otsa. Esimest korda läksid saarlased lahku 2009. aastal, ent leidsid end taas, kui Tänak võistles 2014 WRC2 sarjas. (Dmack)

Kust tuli raha Ogieri palkamiseks?

Uus MM-hooaeg saab alguse juba veidi enam kui kuu aja pärast – Monte Carlo ralli testikatse peetakse 18. jaanuaril. Sinnani jäänud nädalad kuluvad Wilsonil ilmselt usinasti käsi surudes, sest kuigi ta suutis Ogieri enda manu meelitada, vajab maailmameistri sõidutamisega kaasnev palgaarve tasumist.

Suur osa Ogieri palga kattest on ilmselt selge – veel enne, kui M-Sport jõudis oma ametliku pressiteate prantslase palkamisest laiali saata, ilmus sellesisuline info Red Bulli uudislehele. Energiajoogifirma oli Volkswageni ja nende pilootide ametlik sponsor, nii et on loogiline, et nimekaim Red Bulli toetatud sõitja toob austerlaste reklaamirahad ka endaga kaasa.