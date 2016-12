Tuleval hooajal kehtima hakkavate uute reeglite järgi saab iga meeskond ralliks üles anda kolm sõitjat, kes võivad neile sel MM-etapil punkte koguda. Lõpptabelisse kantakse kahe parima mehe skoor. Lisaks peavad kõik piloodid, kes tahavad võistelda varasemast võimsamatel 2017. aasta WRC masinatel kuuluma mõne terve hooaja kaasa tegeva tiimi nimekirja. Seega näib tõenäoline, et vähemalt osadel rallilel annab M-Sport mõne erasõitja üles otsekui enda kolmanda piloodi. Ent kes võiksid need ralliässad olla?

Sellele vaatamata on M-Sporti kolmandaks sõitjaks kandidaate palju:

1.

Mads Östbergi tänavune hooaeg oli oodatust kõvasti halvem. (M-Sport)

Tänavu tiimis esisõitjaks olnud Mads Östbergi hoiti kehvade tulemuste tõttu pikalt 2017 aasta auto testimisprotsessit eemal, ent viimastel kuudel on ta lõpuks uue masina roolis käe valgeks saanud. Kuulujutte uskudes tähendab see aga, et norrakas on oma sponsorite toel kokku panemas Adapta nimelist eratiimi, mis võistleb oma nime all ja rendib M-Spordilt vaid masinat.

2.

Camilli kogemustepagas enne tänavu WRC masinasse istumist oli ülitilluke ja seetõttu juhtus hooaja jooksul ka palju äpardusi. (AFP/Scanpix)

Teisel sel aastal M-Sporti esindusmasina rooli keeranud sõitjal, Eric Camillil, on tiimiga kehtiv leping, ent rahvuskaaslase Ogieri palkamise tõttu tal põhitiimis kohta pole. Et Malcolm Wilson näeb Camillis aga tõelist tulevikutegijat, ei taha ta prantslast varumeestepingile kupatada ning ilmselt näeb teda hoopis Evansi kõrval teise Dmack Fiesta roolis.

3.

Nasser Al-Attiyahi suurimad võidud on seni tulnud kestvusrallidel (Reuters/Scanpix)

Londoni olümpiamedalist, Dakari ralli ja WRC2 sarja kahekordne võitja Nasser Al-Attiyah ihkab tuleval hooajal WRC sarjas kaasa teha täishooaja. Mehe eelistus oleks olnud koos Ogieriga ajada eratiimi, mis kasutab juba valmis arendatud 2017. aasta Volkswagen Polosid. Nüüd, kui Ogier valis M-Sporti ja võttis kaasa ka teadmata suure koguse Red Bulli reklaamiraha, võib ka Al-Attiyahi parimaks lahenduseks olla Wilsonilt masina rentimine.

4.

Ott Tänaku rehvipurunemine eelviimasel katsel kinkus Poola ralli võidu Andreas Mikkelsenile (AFP/Scanpix)

Andreas Mikkelsen jäi nagu Ogier ja Latvalagi pärast Volkswageni lahkumist tööta, ent erinevalt kolleegidest pole keegi tema allkirjale tormijooksu korraldanud. Näib et norraka tulevikuväljavaated sõltuvad rahakoti paksusest - kas see on piisav, et ajada koos Al-Attiyahiga Polode erameeskonda, või peab ta leppima mõnel üksikul etapil kaasa löömisega? Et M-Sport Mikkelsenile palka maksta jõuaks või isegi sooviks, on ülimalt vähetõenäoline.

5.

Lorenzo Bertelli Fiesta valiti tänavuse hooaja kõige ilusama kujundusega rallimasinaks. See on ühtlasi ainus asi, mida itaallane rallimaailmas võitnud on. (M-Sport)

Lorenzo Bertelli sõiduoskused on küll piiratud, aga sama ei saa öelda temaga kaasas käiva Prada moemaja rahakoti kohta. Juba mullu spekuleeriti, et ta moodustab koos Tänakuga M-Sporti B-meeskonna. Lõpuks leidis eestlane endale koha Dmacki tiimis, samas kui Bertelli lõi kaasa kokku 11 rallil saades parimana Mehhikos kaheksanda koha.

6.