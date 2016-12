Yaya Toure tunnistas, et ta oli alkoholijoobes roolis, kuid seda kogemata. Enda arvates jõi ta Coca-Colat, kus selgus, et oli siiski ka viskit sees. Mehe enda sõnutsi ta alkoholi üldiselt ei tarvitagi.

Yaya Toure's ‘I was not intentionally consuming alcohol’ has to be up there... pic.twitter.com/Noe0fO080O