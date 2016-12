Eile õhtul anti välja järjekordne maailma parima jalgpalluri tiitel Ballon d'Or, mille teenis tänavu Cristiano Ronaldo.

Portugallasele oli see neljandaks korraks auhind võita, kui nüüd jääb ta Lionel Messist maha ühe autasuga. Hämmastav on aga see, et eelnimetatud kaks meest on tiitli oma vahel jaganud juba kaheksal järjestikusel aastal. Ilmselt jätkub sama trend veel vähemalt mõnda aega.

Kahe jalgpalluri selline domineerimine on midagi erakordset ja praegu ei paista ühtegi märki ka nende väsimisest. Kui Messi on veel vaid 29aastane, siis Ronaldol lööb veebruaris ette number 32. Kui aga vaadata, millises füüsilises vormis viimane on, siis ei saa välistada, et mees põrutabki veel nii nagu lubatud ligi 10 aastat tipptasemel jalgpalli.