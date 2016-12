Täna võõrustab AVIS Rapla kalendriaasta viimases kodumängus Balti liiga kohtumises Kasahstani meistrit Atõrau Barsõd.

Mäng pole mitte ainult eriline sellel põhjusel, et see on 2016. aastanumbri viimane, vaid võidu korral tehakse võimsat ajalugu. Nimelt pole Rapla meeskond sügisel kodusaalis kaotanud ainsatki mängu. Koduses meistriliigas on alistatud kõik viis ja Balti liigas kolm vastast.

Samuti oldi võidukad karikamängudel, kui kodusaalis alistati Viimsi/Kesklinna KK. Kui ka Barsõst jagu saadakse, tähendaks see ajaloolist peatükki Eesti korvpalliajaloos, sest vähemalt viimase 10 aasta jooksul ei ole ühelgi Eesti klubil õnnestunud terve sügise vältel, s.t. hooaja algusest kuni jõuludeni, kodusaalis võitmatuks jääda.



Ei suutnud seda eelmisel hooajal BC Kalev/Cramo, kes teadupärast koduliigas aina võidult võidule sammus, kuid VTB-sarjas kodus mõne mängu kaotas. Samuti mitte 2006/07 hooajal võimsalt esinenud Tartu Ülikool/Rock (Tein, Müürsepp, Kullamäe, Tsintsadze jt), kes nii kodu- kui Balti liigas küll võimsalt mängisid, kuid siiski paar nappi kaotust said.

Isegi legendaarne 1995/96 hooaja BC Kalev (Müürsepp, Kullamäe, Babenko, Metstak, Pehka jt) ei suutnud koduseinte toel võitmatuks jääda, sest FIBA sarjas sattusid tookord vastasteks liiga tugevad klubid.

Ainus meeskond, kes sel sajandil on suutnud nii koduliigas kui rahvusvahelises sarjas hooaja esimeses pooles kodusaalis kaotuseta jääda, on Tallinna A.le Coq, kel see õnnestus 2002.aasta sügisel, mil meeskonna veduriks oli ei keegi muu kui AVIS Rapla peatreener Aivar Kuusmaa! Tema juba teab, kuidas kodusaalist tõeline lõvikoobas teha.



Atõrau Barsõ ajab sel hooajal läbi peaasjalikult kodumaiste jõududega – abiks on ka kaks ameeriklast: tagamängijad Trevin Parks ja Anthony Johnson. Seni on neil Balti liigas kirjas kaks kindlat kaotust.