Mees läks restorani. Ta juhatati kahesesse lauda, kus üks lind ees istus. Tellinud veini, asus mees lindu silmitsema. Polnud teisel vigagi – täitsa tükk kohe. Korraga tundis ta, et on lindu kusagil kohanud. Oli see Viru, Olümpia või...

"Tule siia!"

Lind tuli, istus talle sülle ja näitas oma ilusaid jalgu. Paremat jalga uurides meenus mehele, et oli lindu aasta tagasi Matsalus kohanud.