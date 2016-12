Toro Rosso meeskonna tehniline direktor James Kay tunnistas, et tuleval vormel-1 hooajal ootavad ees suured muutused. "See on uskumatu erinevus. Mõeldes kerele, vedrustusele ja rehvidele, siis see on suurim muudatus, mida ma viimase 19 aasta jooksul olen kohanud," sõnas Kay. Tuleval hooajal muutuvad vormelid tunduvalt suuremaks ja võimsamaks. Laiemaks lähevad nii esi- kui tagatiib, samuti laienevad rehvid. Seda kõike tänu sellele, et vastu on võetud uued aerodünaamika regulatsioonid.

Toro Rosso piloot Carlos Sainz Jr ütles, et uued masinad hakkavad välja nägema sootuks teistsugused, kui siiani harjunud oleme.

Uuenduses nõuavad palju tööd ka mehaanikutelt, kes 2017. aastaks hakkasid valmistuma juba ammu aega tagasi. "Alustuseks tuleb teha meeletult eeltööd, et teada saada, kuidas uute reeglita piires võimalikult hea auto valmis saada," kirjeldas Kay protsessi algust. "Tegelikult on see kõik alles oletuslik, sest pikka aega tuleb töötada vaid virtuaalmaailmas. See protsess kestab veel jaanuarini. Seejärel tuleb talvine testimine, misjärel saab alles järeldusi teha.