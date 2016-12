Eesti ujumise tulevikulootuse Kregor Zirgi isa Kunnar ütleb, et poeg müttas spordirajal juba maast madalast.

"Kregor mängis käsi- ja jalgpalli, käis judos, ta on kõik alad läbi proovinud," räägib Kunnar. "Ma pole millelegi kätt ette pannud. Ilmselt on praeguse edu toonud triatlon, just see mitmekülgsus, ja suusamaratonidel sõitmine."

Isa jätkab: "Võib-olla 10-11aastaselt oleks Kregor tahtnud rohkem sporti teha, aga siis sai pidurit peal hoitud, ei olnud vaja ülemäära pingutada. Samas oli toona vähe lastevõistlusi, otsisime neid ise, käisime Tallinnas ja Valmieras."

Kas Kregor hakkas isa innustusel treenima? "Pigem alustasin mina tema järgi uuesti harjutamist," vastab Kunnar muheledes. "Kui Kregor triatlonivõistlustel osales, mõtlesin, mis ma niisama passin. Mina varem ujuda ei osanud. Nüüd käin kaks korda nädalas basseinis."