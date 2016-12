Manchester City staar Yaya Toure jäi novembris Londonis vahele purjuspäi autojuhtimisega, kuid eitab, et tarbis alkoholi tahtlikult.

Toure vahistati novembris Ida-Londonis Dagenhami regioonis ning esmaspäeval peetud kohtuistungil määrati talle ligikaudu 64 tuhande eurone rahatrahv ning ta ei tohi 18 kuud autot juhtida.

Toure ei hakanud kohtus süüdistustele vastu vaidlema, aga ütles, et ei tarbinud alkoholi tahtlikult, sest on moslem. "Ma olen alati alkoholist keeldunud. Kõik, kes teavad mind või jälgivad jalgpalli, on näinud, kuidas olen alati mängu parimaks tunnistamise puhul keeldunud šampusest, sest olen pühendunud oma religioonile," seisis Elevandiluuranniku koondislase avalduses.

"Purjuspäi autojuhtumine on tõsine kuritegu ning kuigi ma ei tarbinud alkoli tahtlikult, nõustun määratud karistustega ning tahan situatsiooni eest vabandada. Tahaksin tänada pere, mänedžmenti, Manchester City ametnikke, mu advokaate ja fänne, kes toetasid mind sel raskel ajal."