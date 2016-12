Külaotsa saavutus on seda hinnatavam, et eelmises MM-tsüklis kaks aastat tagasi kujutasid kõik kolm Balti tsooniturniiri endast ühe mehe ehk Kovalenko sõud. „Siin oli kogu võistlus minu kontrolli all. Ka mänguliselt olen väga rahul,“ nõjatus Külaots mugavalt tugitooli sügavusse. „Siiski – partiides Šarunas Šulskise ja Kovalenkoga ei suutnud ma võiduseisu punktiks realiseerida, need olid väikesed tagasilöögid. Kovalenko suutis tahtejõuga viigi välja võluda, tema reiting pole ilmaasjata 2700 alla. Edu üks faktor on oskusi kaitsta end keerulistes seisudes. Avangust saadav paremus ei taga veel tabelisse punkti.“

Eile ei hakanud Külaots saatust narrima, tegi mustadega leedulase Darius Zagorskisega kiirviigi ja jättis ülejäänu teiste meeste hooleks. Tal oli sellega Kovalenkost punkt rohkem ning kui too võitnuks, pidanuks võitja otsustama täiendav, Bergeri koefitsient. See sõltus šveitsi süsteemis peetud turniiril veel mitmest mängust, kuid need kõik pidanuks Külaotsale esikohast ilma jäämiseks ebasobivalt lõppema. Ent Bergerit ei pidanud appi võtma, Kovalenko ei suutnud oma vastast alistada.

Külaotsa selge eesmärk on Balti tsooni „kinni panemine“ – tuleval aastal peetakse Leedus-Lätis veel kaks samasugust võistlust – ja MK-turniirile pääsemine. Ülesanne on selle võrra lihtsam, et Kovalenkol on seal EMi põhjal juba koht olemas.

„Eriti meeldiv on muidugi võita koduses Pärnus. Suured tänud vanematele, eelistasin ööbida kodus Paikusel,“ naeratas Külaots. „Sain panna ilus punkti Keres 100 aastale, rõõmustada Eesti malesõpru. See oli igati positiivne võistlus.“

Koos Ladvaga timmiti vormi Pühajärvel

Kõige meeldejäävamaks hindas ta partiid endast ligi sada punkti kõrgema Elo reitinguga lätlase Arturs Neikšansi vastu. „Ta on MK-turniirile pääsemisel minu otsene konkurent, tema üle saadud võit oli nii sportlikus kui ka malelises mõttes viimase aja üks eredamaid. Ei juhtu just tihti, et tugevat vastast õnnestub võita väga ilusa mänguga.“

Külaots arutles veidi imestunultki: „Tundsin siin sageli, et vastased ei mängi hästi… Mõtlesin: tundub, et see on märk sellest, et oled ise tugevamaks saanud! Kui õnnestub partiid kontrollida, on ohjad sinu käes. Kaks aastat tagasi peetud Balti tsooniturniiride ajal ei tekkinud mul sellist tunnet.“

40aastane malemeister tunnistab, et olnud teelahkmel ja mõelnud, kas mitte jätta enda mängud tagaplaanile ja pühenduda senisest enam treeneritööle. Nädalajagu Pärnus väldanud võistlus pühkis need mõtted peast.

Turniiriks valmistumisel tegid Külaots ja Ladva novembri alguses Pühajärvel viiepäevase laagri ning vanem mees hindas seda igati kasulikuks. „Pühendusime seal avanguteooriale ja igal õhtul käisime jõusaalis. Partii ajal tekkiv pinge on suur. Kord panin endale vöö peale, muidugi mitte pidevalt, aga tipphetkedel tõusis pulss 150-160-le! Partii kestab neli tundi, maletaja peab olema nii füüsiliselt kui ka psüühiliselt vastupidav.“

Ladva suursoosikuga ühel pulgal

19aastane Ottomar Ladva võinuks rõõmust lakke karata, sest kogus Pärnus sama palju punkte kui suursoosik Igor Kovalenko, ent noormehe esimene reaktsioon oli hoopis vastupidine: „Kahju, jäin Bergeri koefitsiendiga ülinapilt kolmandaks…“

Ent tervikuna pakkusid nii turniir kui ka eilne päev mõistagi rõõmu – mustadega tuli hea võit Leedu suurmeistri Aloyzas Kveinyse üle ning kokku 9 partiist 6,5 punkti. „Teadsin, et viik annab mulle kolmanda koha. Kui sain väikese paremuse, hakkasin võidule mängima. Ajapuuduses olid lõppmängus vahepeal temal paremad võimalused, kuid seejärel minul. Turniiri parimaks hindan aga võidupartiid Šarunas Šulskise vastu,“ rääkis Ladva.

Lõppjärjestus

1. Kaido Külaots 7 punkti (9 partiist), 2. Igor Kovalenko (Läti) 6,5, 3. Ottomar Ladva 6,5, 4. Arturs Neikšans (Läti) 6… 10. Juri Krupenski 5… 14. Tarvo Seeman 4,5… 20. Ilja Siroš 3,5, 21. Ilja Vovk 3, 22. Mai Narva 2,5… 24. Pavel Vorobjov 2,5.

Paremad partiid

4. voor: Kaido Külaots – Arturs Neikšans

1. e4 c5 2. Rf3 e6 3. d4 c:d4 4. R:d4 Rc6 5. Rc3 Lc7 6. Oe3 a6 7. Lf3 Rf6 8. 0-0-0 R:d4 9. O:d4 e5 10. Oe3 d6 11. h3 b5 12. g4 b4 13. Rd5 R:d5 14. e:d5 Oe7 15. Le4 a5 16. f4 e:f4 17. Od4 0-0 18. Od3 f5 19. L:f4 h6 20. Lg3 Og5+ 21. Kb1 f:g4 22. h:g4 Vf4 23. Vde1 V:d4 24. Ve8+ Kf7 25. Vh8 Vf4 26. Lh2 Of5 27. V:a8 O:d3 28. c:d3 Lb7 29. Lh5+ Kf6 30. Vf8+ Ke5 31. Ve1+ K:d5, 1:0

6. voor: Ottomar Ladva – Šarunas Šulskis