Karikavõistlused on harilikult palju emotsionaalsemad võistlused kui ükskõik milline liigahooaeg. Süüdi on selles pudru-ja-kapsad võistlussüsteem, kus kõige väiksemad saavad mõõtu võtta kõige suurematelt ning hea õnne korral neid ka nahutada.

Stourbridge made history on Tuesday night. 👏 pic.twitter.com/C5UOLBRRHd — BBC Sport (@BBCSport) December 14, 2016

Just nõnda juhtus eile õhtul Inglismaa karikavõistlustel, kus teises ringis lõppes tee tugevuselt kolmandal liigatasemel palliva Northampton Towni jaoks. League One’is hetkel 13. positsiooni hoidva meeskonna kukutajaks oli seitsmendal liigaastmel palliv Stourbridge’i klubi. Kui kõik Inglismaa liigad teineteise järgi ritta panna, paikneb Norhtampton Stourbridge’ist 89 pügalat kõrgemal, ent ometi tuli eile võõrsil tunnistada pisiklubi 0:1 paremust. Värava lõi Jack Duggan.

"Kõik inimesed, kes on selle klubiga seotud, on kangelased," vahendas Stourbridge’i peatreeneri Gary Hacketti võidurõõmu BBC. "Rääkisin just ühe härraga, kes sõidab iga nädal kaugliinibussiga kohale ja ei jäta kunagi ühtegi mängu vahele, ning ütlesin, et sellised (rõõmsad) õhtud on just teie jaoks!"

Kolmandas ringis kohtub Stourbridge neljandal liigaastmel palliva Wycombe Wanderersiga.