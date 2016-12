Jutin Bieberile meeldib jalgpall, aga ta ei suuda näiliselt kuidagi ära otsustada, millist klubi toetada. Läbi aastate on poptäht kandnud näiteks Londoni Chelsea ja Evertoni märgusärke ning alles novembris oli kanadalasel võimalus treenida koos FC Barcelona tähtedega.

Novembris tegi Justin Bieber trenni koos Barcelona meestega. (Vida Press)

Praegu viibib Bieber Californias, kus kõmupiltnikud on poptähe viimasel paaril päeval tabanud tegemas tervisejooksu, teda saatmas salapärane brünett. Sportimiseks tõmbas Bieber selga järjekordse enda nime kandva vutisärgi, seekord Londoni Arsenali värvides.

Huvitav, mida arvab Bieberi särgivalikust Inglismaa jalgpallikoondise ründaja Harry Kane, kes on tunnistanud, et on Belieber. "Mulle meeldib tema muusika ja olen ka tema kontserdil käinud," rääkis Kane 2014. aastal The Sunile.

Harry Kane - Tottenham Hotspuri staarründaja. (Vida Press)

"Eks mulle pannakse seetõttu puid alla, aga meie meeskonnas on veel paar salajast Bieberi fänni. Ma nimesid ei taha nimetama hakata – nende enda asi, millal nad kapist välja tulevad –, aga ütleme nii, et ma pole ainus inimene, kes kaasa laulma hakkab, kui enne mängu tema muusikat mängitakse."

Kõnealune meeskond on aga Tottenham Hotspur – Arsenali vihavaenlane. Just oma Londoni rivaalide vastu väravate löömine on Kane’i eriline oskus ja vaevalt, et talle meeldib oma lemmikmuusikut näha Arsenali särgis.