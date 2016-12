Vähesed sportlased tihkavad enne võistlusi nii-öelda suuri sõnu teha. Eesti ainus uisukrossisõitja Mark Taru (23) sinna kategooriasse ei kuulu. Tema hooaja siht on selge: tulla maailmameistriks! „Minu mõtteviis on, kas minna võitma või jääda viimaseks, vahepealset kohta pole mõtet püüdma minna,“ ütleb ta ambitsioonika avalduse jätkuks. Et Taru pole niisama vahva jutumees, tõestas ta möödunud nädalavahetusel Austrias Wagrain-Kleinarlis peetud MMi esimesel osavõistlusel (ametliku nimega Riders Cup; vt täpsemalt võistlussüsteemi kohta artikli lõpust), kus saavutas 152 osaleja seas elu parima ehk 2. koha. Tõsi, möödunud hooaja esikolmik oli avaetapilt puudu, kuid see on nende mure. „Paremat kohta poleks osanudki loota. Lähen igale võistlusele plaaniga võita, aga tunne oli palju enesekindlam kui eelmisel hooajal. Olen väga rahul selle tulemusega,“ rõõmustab endine jäähokikoondislane. Mark Taru (paremal) jõudis möödunud nädalavahetusel esimest korda MMi osavõistlusel poodiumile. ( Red Bull Content Pool)

Kuigi Austria tulemuste järel uuendamata maailma edetabelist leiab Taru nime alles 31. realt, on see suuresti tingitud sellest, et vigane põlv ei lubanud tal möödunud hooaja neljal viimasel mõõduvõtul osaleda ning edetabelipunkte koguda. Enda hinnangul kuulub ta maailma kuue parima uisukrossisõitja sekka.

Just enesekindlus on Taru sõnul see võti, mis avab uisukrossi karmis maailmas edulaeka. Ja loomulikult ka (hull)julgus, sest kohati kasvab uiskudel mäest alla tuhisedes kiirus jääl 80 kilomeetrini tunnis. „Kui natukenegi mingi hirm sees on, siis see lõppeb tavaliselt üsna halvasti. Tekivad kõhklusmomendid ja pidurdad hoogu maha, sest pole kindel, kas suudad suurel kiirusel mingit kohta läbida. Kartus tuleb kindlasti peast välja blokeerida,“ sõnab Taru, kes lapsepõlvest saati ekstreemspordi ja jäähokiga tegelenud, mistap pole ta ise pidanud hirmudega maadlema. Uisukross meenutab autosporti Enamasti on krossirajad kuni 600 meetri pikkused ning kiiremad mehed läbivad selle ligi 30 sekundiga. Seega pole ime, et sõidu ajal väga midagi enam mõelda ei jõua. Põhilise töö teevad sõitjad ära varem rajaga tutvudes. „See meenutab natuke autosporti, et tuleb rada pähe õppida ja peas läbi käia ideaaltrajektoor, kust mingeid kurve lõigata ja nii,“ selgitab Taru. Hüva, peas võib igaüks endale sobiva sõidujoone ju valida, aga reaalne andmine käib mees mehe vastu, neljastes gruppides. „Üritan trennis iga võimaliku variandi peas läbi käia. Näiteks kui olen mingis rajapunktis kolmas, siis kus on järgmine koht möödumiseks. Rajal tuleb olla tark, et näha aknaid, kust konkurendist mööda minna. Kindlasti ei tohi rapsida, külm närv ja kannatlikkus viivad kaugele,“ lausub ta õpetlikult. Taru ilusat hooaja algust võimendavad kaks asjaolu. Esiteks, ta rebestas jaanuaris põlve ristatisidet, mistõttu tegeles ta kolm-neli kuud ainult taastusraviga. Teiseks pääses ta esimest korda krossirajale alles viis päeva enne võistlust, sest Eestis analoogset trassi pole ning rahakott välislaagreid ei võimalda. Sestap rajas Tartu noormees oma ettevalmistuse tugevale üldfüüsilisele treeningule ning rulluisutamisele nii laugel maal kui rulaparkides. Sekka ka treeningtunde Lõunakeskuse jääl, kus saab harjutada krossiks vajalikku kiirust, plahvatuslikkust ja pöördeid. Taru MM-hooaeg jätkub 13. ja 14. jaanuaril Prantsusmaal Marseille’is, kus on kavas esimene Red Bull Crashed Ice etapp. Laias laastus treenib Taru need kuu aega samamoodi edasi, vahest pisut väiksema koormusega. Lisaks kavatseb ta järgmisel nädalavahetusel ära käia Lillehammeris ühel pisemal võistlusel, kuhu teda kutsuti. „Saab ikkagi jääl olla ja mäest alla uisutada. See aitab kindlasti paremini vormi hoida.“