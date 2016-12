Vesi – me kõik peame seda jooma, et elusate kirjas püsida. Võiks ju seega arvata, et selle inimestele pähemäärimiseks ei ole vaja teha ülemäära suuri pingutusi. 138 Water nimeline pudeliveebränd arvab aga teisiti ja on sel aastal korraldanud ohtralt pildistamissessioone, kus Playboyski säranud Daisy Lea nende toodetega hullab.

Lea on tänavu veepudeliga poseerinud nii helikopteris kui just äsja luksusautos, ent enamasti tahavad firmabossid naist näha rannas ja soovitatavalt võimalikult väheste riietega. Kui paljaks 23aastane piiga end nõus võtma on, vaata juba ülevalasuvast galeriist.

Lea tänavuse aastasse on mahtunud lisaks reklaamitööle ka lühike suhe endise ameerika jalgpalluri Johnny Manzeliga. Suvel pidutsesid noored koos Cabo luksuskuurordis, kus kunagine Cleveland Brownsi mängija jäi pildile ka pläru suitsetamisega. Ootamatult pakkis Lea aga kohvrid ja sõitis koju. Oma Instagrami jälgijatele selgitas ta käiku nõnda: "Nägemist, Cabo! Ma seisan pigem maailma ees üksinda ja käin mööda üksildasi radu, kui noogutan kaasa ning julgustan teisi minema mööda enesehävituslikku teele."