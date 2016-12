Laskesuusatamise MK-karusell on Pokljuka keskmäestikust kolinud Nove Mesto küngastele, et pidada maha selle aasta viimased võidusõidud. Võrreldes möödunud etapiga on Eesti koondises toimunud üks vangerdus: Rene Zahkna asemel stardib täna 10 km sprindis Martin Remmelg, kes alustas hooaega IBU karikasarjas ja oli Pokljukas meie teateneliku ankrumees. Loodetust kehvemas seisundis Zahkna sõitis juba varem tehtud otsuse põhjal koju taastuma ja vormi timmima, et olla taas löögihoos uue aasta alul. Viirushaiguse tõttu Pokljuka etapi vahele jätnud Kalev Ermits on koondise lasketreeneri Indrek Tobrelutsu sõnul kenasti kosunud, kuid teeb avastardi alles pärast jõule Eesti meistrivõistlustel. Lisaks Remmelgule tõmbavad Nove Mestos dressi üll ja püssi seljale Kauri Kõiv ning Roland Lessing, homme toimuvas naiste 7,5 km sprindis saavad eestlased kaasa elada Kadri Lehtla, Johanna Talihärmi ja Grete Gaimi ponnistustele.

Tobreluts leiab, et meie tase on esimese kahe etapiga enam-vähem välja kujunenud. „Mõne päevaga imet ei tee,“ lisab ta. „Kauri ja Roland on kindlasti võimelised punktikoha eest võitlema ja Martini eesmärk võiks esialgu olla 60 sekka [ehk jälitussõitu] jõudmine. Heal päeval on temagi võimeline enamaks.“

Lehtla ja Talihärmgi näitasid eelmistes sõitudes, et hea laskmise korral pole MK-punktid midagi ebareaalset. „Gretelt loodame seisundi paranemist. Muud pole, kui tuleb koju minna ja teha põhjalikud uuringud, et selgitada, milles põhjus,“ lausub Tobreluts siiani vaevaliselt liikunud Gaimi kohta. Eestlaste siiani parima tulemuse eest on hoolitsenud Kauri Kõiv, kes sõitis end Östersundi tavadistantsil 21. kohale. (Estonian Biathlon Team) Eesti koondise senine ainus punktikoht pärineb Östersundist, kus Kõiv saavutas tavadistantsil 21. koha. Lisaks jõudsid Lehtla Rootsis ja Lessing Pokljukas jälitussõitu. Tobreluts mõistab, et seoses kevadel koondisega liitunud Soome suusatreeneri Ilkka Luttuneni tulekuga ootab rahvas selget edasiminekut, mida aga esimeste etappide põhjal öelda ei saa. Ent viiel taliolümpial sinimustvalge eest väljas olnud endine laskesuusataja loodab, et koondis on õigel teel. „Vastupidavusaladel on pool aastat tegelikult lühike periood, millega on väga keeruline suurt muudatust esile kutsuda,“ ütleb Tobreluts. „Seis on lähedane varasematele aastatele. Pole läinud päris loodetult, aga suurt üllatust ja meeletut pettumust pole.