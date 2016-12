Rootsi meedia väitel on nende jalgpalli tabanud kokkuleppemängude skandaal, kui ühtekokku on kahtluse all 43 petturit.

Juhtum puudutab Superettani ehk tugevuselt teise liiga kaheksat kohtumist, mis toimusid 2015. aastal. Asi avastati tänu Šveitsi firma Sport Radari salajastele dokumentidele.

25 kahtluse all olevatest mängijatest on pettuses osalenud kolmes või enamas mängus, 18 ühes-kahes kohtumises. Lisaks muule on vähemalt ühel juhul tuvastatud ka näiteks penalti meelega mööda löömine. Enne kui ametlikku kinnitust pole, ei soovita ühtegi nime ega mängu avaldada.

"Peame olema ettevaatlikud ennatlike järelduste tegemisega. Aga võib öelda, et oleme meeskondadega tihedas suhtluses," sõnas kohaliku jalgpaliliidu esindaja Anders Hübinette