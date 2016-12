Norra meedia teatab, et täna pandi paika aeg, millal otsustakse lõplikult keelatud aineid tarvitanud suusataja Therese Johaugi saatus.

Olümpiakomitee vastutav komisjon koguneb tuleva aasta 25.-27. jaanuarini peetavatel kõnelustel. Debatti astuvad Norra antidoping ning Therese Johaugi esindajad, kes räägivad oma seisukohtadest.

Praegusel hetkel on Johaugile kehtestatud 14 kuuline võistluskeeld, mis pole aga ametlikku kinnitust saanud. Lõpliku otsuse langetab Norra Olümpiakomitee, kes võtab arvesse mõlema poole argumente.

Suusataja ise on varasemalt öelnud, et nii pikk keeld on ülekohtune, kuivõrd tema pole midagi valesti teinud. "Ma ei mõista, kuidas nad said mulle 14 kuulise võistluskeelu määrata. Loodan, et see otsus pole lõplik ja toimuvad ausad muutused," sõnas Johaug mõnda aega tagasi.