Itaalia paremaid korvpallureid, Milano Emporio Armani meeskonnas ebasoosingusse langenud Alessandro Gentile on liikumas Kreekasse, klubisse, mille koosseisus tema isa Ferdinando Gentile võitis 2000. aastal Euroliiga!

The meeting between Milano and Alessandro Gentile just ended.

Milano accepted Panathinaikos’ offer and Gentile will be loaned to the Greens