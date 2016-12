EuroCup avaldas teise etapi mängude kalendri. Siim-Sander Vene ja Nižni Novgorod stardivad 4. jaanuaril kodus, vastaseks teine Venemaa klubi Peterburi Zenit.

Nizhny Novgorod will face @zenitbasket @JerusalemBasket and @BC_LRytas in Top-16 group G in @EuroCup

We'll start on 4 January. pic.twitter.com/e1x1f9DqWj