Liverpooli peatreener Jürgen Klopp jäi eile Inglismaa liigas saadud 3:0 võiduga Middlesbrough' üle rahule ja kiitis hoolealuseid just teise poolaja esituse eest.

"Meil oli ka eelmises mängus West Hamiga väravavõimalusi, kuid me ei löönud neid ära. Täna olid mängu rütm ja tasakaal palju paremad. Poisid on niisugusteks esitusteks võimelised, igaüks, kes on meie mänge näinud, teab seda," rääkis Klopp.

"Kolmas värav, söödud, Sadio tegutsemine, Divocki jooks, Adami kohavalik - see kõik oli perfektne. Eemalt näib lihtne, kuid tegelikult pole seda. Pead olema õigel ajal õiges kohas, täna esitasime tõeliselt hea partii. Olen õnnelik!

Tore on see, kui sul on midagi juurde panna, meil oli pärast esimest poolaega ning poisid võtsid info vastu ja tegid seda. Teine poolaeg oli palju parem. Võinuksime veelgi rohkem peale lüüa, ehkki ma ei ütle, et skoor pidanuks kindlasti 3:0st suurem tulema."