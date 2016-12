Eesti kahevõistluse esinumber Kristjan Ilves on tänavu arenguredelil pika sammu edasi astunud. MK-sarjas on ta kõigil neljal individuaalvõistlusel punktikohale jõudnud. 20aastane sportlane liigub suusarajal varasemast kiiremini. Õhtuleht uuris, kuivõrd on tulevikulootust aidanud kahekordse olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi treenerist isa Anatoli näpunäited.

Ilves ja Šmigun alustasid koostööd möödunud suvel. "Suusaliidust öeldi, et Anatolil on võimalik meid aidata," räägib juunioride MMidelt kolm pronksi võitnud kahevõistleja. "Ta sulandus kiirelt tiimi. Algul andis nõu ja vaatas, mis mehed me oleme. Siis hakkas koostöö järjest tihenema. Nüüd haldab ta murdmaa poolt täielikult."

Esimesed kokkupuuted Šmiguniga olid Ilvese sõnul meeldivad. "Rõhk murdmaale suurenes. Anatoli hakkas EKG-teste tegema ja muutis natuke ettevalmistust. Ta pakkus harjutusi, mida ma polnud varem proovinud. Anatoli kogemustepagas on ju nii suur. Tundub, et kõik sobib."

Enam ei tee Ilves midagi tunde järgi