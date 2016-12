Ka Kelly ise oli lennujaamaväravaid läbides sootuks teistsugune. Kui mullu ehmatas toona veel 13aastane sportlane vastuvõtust pisarateni ära ja kihutas esimese asjana ema embusesse, siis eile oli ta juba kui vana proff – ema kallistus oli seegi kord Kelly prioriteediks, aga mitte muu massi pelgusest. "Mul oli väike emaigatsus juba," rääkis Sildaru. Kogu teda ümbritseva tralliga on suusasangar aga juba ära harjunud: "Seekord on juba palju kergem, kui varem."

Dew Touril maitses Kelly võidurõõmu juba teist korda ehk kokku tõi ta tagasi koju juba oma karjääri kolmanda suurvõidu. "X-mängud, siis selle aasta Dew Tour, siis eelmise aasta oma," pani noor suusataja oma senised triumfid paremusjärjekorda. Tänavust ja mullust Dewi võitu eristab vahepeal kasvanud oskuspagas. "Võistlussõit, mille ma seekord tegin, oli raskem."

TAAS KOOS: Pika reisi peale tekkis Kellyl emaigatsus, mis lennujaamas esimese asjana leevendust sai. (Stanislav Moshkov)

Kuigi pargisõidutiitli Sildaru võitis, ei õnnestunud tema võistlus sajaprotsendiliselt: nii hüpete- kui reilisektsioonil jäi meie parimal talisportlasel veel varu. Need trikid saab ta saab letti laduda jaanuari lõpus peetavatel X-mängudel ning Kelly hinnangul läheb tal neid kindlasti vaja, et sealgi tiitlit kaitsta. "Kõik tüdrukud enamvähem ühtmoodi tugevad. Võib-olla mõned on teistest veidi ees, aga kindlasti saab seal raske olema."

Külla tuleb jõuluvana

Lisaks pargisõidule osaleb Sildaru X-mängudel ka Big Air ehk suure hüppe võistlusel. Mullu võisteldi sel alal Oslos peetud Euroopa X-mängudel, ent nüüd selgitatakse parimad ka ookeani taga Aspenis. "Loodan, et mul läheb hästi," ihkab Sildaru Oslos saadud neljanda koha USAs medali vastu vahetada.

X-mängud on aga pooleteise kuu kaugune tulevikumuusika. Praegu saab Kelly nädalakese kooliasju ajada ning siis kodus pühi pidada. "Oleme perega kõik koos ja tuleb ilmselt Jõuluvana. Vähemalt seni on tulnud," loodab Kelly, et tema ja vend Henry kasvav vanus traditsioone ei muuda. Kingi saab Sildarude juures kätte nagu ikka: "Peab salmi lugema, laulma, tantsima. Oleme ka anekdoote rääkinud."

Kui suusamäel paistab Kelly silma originaalsusega ning teeb iga aasta üha uhkemaid trikke, siis Jõuluvana ees ta loovusega silma ei paista. "Luuletustega on pigem ikka nii, et kui olen üks kord need juba pähe õppinud, siis kasutan neid ka järgmisel korral," muheleb suusaneiu eesootavatele pühadele mõeldes.