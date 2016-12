Mercedes on pärast Nico Rosbergi ootamatut loobumisotsust üritanud leida maailmameistriks kroonitud sakslasele asendajat, kuid see pole olnud kerge. Meeskond on viimasel ajal keskendunud soomlasele Valtteri Bottasele, kes praegu on Williamsi meeskonna palgal.

Williamsi F1 meeskond tunnistas, et võib lasta sobivatel asjaoludel Valtteri Bottasel tiimist lahkuda, et ta saaks liituda Mercedesega.

"Mulle meeldib, et Mercedes näeb Valtterit Nico asendajana," rääkis Williams BBC-le. "Aga meeskonnal on omad ambitsioonid ja peame olema kindlad, et tiim on arenguks heas situatsioonis. Muutusi teeme ainult siis, kui meeskonnal on 2017. aastal võimalus areneda ja hoida tugevat positsiooni."