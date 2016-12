JALGPALL

Hooaja lõpus läbi viidud järjekordne küsitlus Premium liiga sõpradele näitas, et enim toob inimesi staadionile soov toetada oma lemmikklubi, lisaks täituvad tribüünid tänu huvile jalgpalli vastu. Suurimaks puudujäägiks on viimasena mainitud tribüünide puhul katuse puudumine. Kokku vastas internetis nii eesti kui ka vene keeles küsimustikule 819 inimest.



Võrreldes varasemate aastate küsitlustega, mida on läbi viidud 2013. aastast, saab tulemustest järeldada, et paremaks on läinud vastaste atraktiivsus, info klubi/mängijate kohta ja mängu korralduslik pool. Lisaks on vähem survet langetada piletihindu. Jätkuvalt ollakse aga pigem rahuolematud staadioni infrastruktuuri osas ning võrreldes mulluse küsitlusega on inimeste soov tunda ja näha staadionil melu aina suurem.