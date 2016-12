27aastane Williamsisse kuuluv soomlane pole küll ühtegi F1-sõitu võitnud, kuid tema karjääri tipphetkeks on üldarvestuse neljas koht 2014. aastal. Et Bottase andekuses pole kahtlust, on tema allkirja jahtinud ka näiteks Ferrari.

Tänavu võidusõidumaailma kuningliku sarja F1 võitnud Nico Rosberg šokeeris peatselt pärast triumfi vormelisõpru teatega, et tema vormel 1 karjäär on läbi. Õhtuleht toob vormelimeedia abiga välja kolm pilooti, kes võiks Rosbergi kõige tõenäolisemalt Mercedeses asendada ning Lewis Hamiltoni meeskonnakaaslaseks saada.

"Kui laseme Valtteril lahkuda, siis teeme seda ainult tingimusel, et meil on kogenenud ja usaldusväärne asendaja võtta. Kõik otsused peavad esindama meeskonna huve," ütles Williams.

Meeskond on juba Mercedese esimese pakkumise tagasi lükanud, kuid läbirääkimised veel kestavad.

2. Pascal Wehrlein

USA väljaande ESPNi vormelieksperdi Laurence Edmonsoni sõnul oleks kõige loogilisem valik Rosbergi kohale aga 22aastane Pascal Wehrlein, kes sõitis tänavu Manoris.

Pascal Wehrlein. (Mark Thompson)

Saksamaa ja Mauritiuse kodakondsust omav Wehrlein on varem olnud Mercedese testsõitja ning aitas meeskonda auto arendamisel tänavugi. Et nendest sidemetest veel vähe oleks, võitis Wehrlein mullu maineka kereautode sarja DTM, roolides just Mercedest.

Seega tunneb Wehrlein Mercedese tiimi suurepäraselt, kuid ta on alles oma F1-karjääri alguses. Seega oleks nooruki palkamine riskantne samm, kuid Wehrleini palkamisega hoitaks kindlasti rahul Hamiltoni: saaks ju tema taas meeskonna alfaisane olla.

3. Esteban Ocon

Tänavust hooaega Renaulti ja Mercedese testsõitjana alistanud 20aastane prantslane liitus poole hooaja pealt võidusõidupiloodi rollis Manoriga, jagades tiimi Pascal Wehrleiniga. Ühtegi punkti Oconil noppida ei õnnestunud, kuid sellest hoolimata peetakse noorukit väga andekaks.

Esteban Ocon. (Mark Thompson)

Sarnaselt Wehrleiniga on ka Oconil Mercedesega tihedad sidemed. Ta on olnud meeskonna testisõitja ning sõitis ka DTMis kuulsa Saksamaa autotootja masinaga, nagu Wehrlein.

Tulevaks hooajaks on Ocon juba sõlminud lepingu Force Indiaga, ent see ei välista tema võimalikku liitumist Mercedesega. Sarnaselt Wehrleiniga tekib aga küsimus: kas Wolff ja teised Rosbergist ilma jäänud tiimi ninamehed on nõus võistkonda palkama noort ning ennast veel tõestamata pilooti? Samas alistas Ocon tunamullu F3-sarjas Max Verstappeni ning ehk arvatakse Mercedeses, et Belgia GPl vormel 1 debüüdi teinud keskeurooplane on Verstappenist parem või vähemalt samal pulgal.