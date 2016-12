Brasiilia vormeliäss Felipe Massa teatas 1. septembril, et lõpetab pärast tänavust karjääri. Ent nüüd on viimati Williamsis sõitnud Massa endise leivaisaga läbirääkimistes naasmaks F1-sarja.

Kogenud 35aastane piloot tegi karjääri jooksul 250 GP starti ning pole teps mitte võimatu, et tuleval aastal lisandub neid veelgi. Nimelt soovib Williams, et Massa sarja naaseks, kuna Nico Rosbergist ilma jäänud Mercedes soovib enda ridadesse Williamsi Valtteri Bottast.

Teatas ju Williamsi juht Claire Williams, et tiim on nõus Bottast loovutama vaid juhul, kui soomlasele leitakse sobiv asendaja ning naine mainis nimeliselt just Massat.

Väidetavalt on Massa ja Williams läbirääkimistes jõudnud üsna kaugesse faasi ning on aina tõenäolisem, et 11 GPl finišijoone esimesena ületanud ladinaameeriklane F1-sarja naaseb.