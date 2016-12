Maailma parim meeslaskesuusataja Martin Fourcade ütles Norra Rahvusringhäälingule, et kui rahvusvaheline alaliit IBU ei suuda 31 dopingukahtlusega Venemaa sportlasele võistluskeeldu määrata, võib ta MK-sarja boikoteerida.

"See on raske teema," ütles Fourcade NRKle. "Tahan tegusid näha. Loodan, et IBUl on piisavalt mune, et kõigile 31 sportlasele võistluskeeld määrata. Kui ei, teevad sportlased vastukäigu."

Milline see aga olla võiks? "Julgustaksin meeskonnakaaslaseid ja teisi sportlaseid MK-sarjas osalemisest loobuda," sõnas 28aastane prantslane, lisades, et loodetavasti selline asi siiski ei juhtu.