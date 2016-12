Nädalavahetusel võtavad eestlased mõõtu maailma ühest kõige suuremaid väljakutseid esitavast spordivõistlusest Amrap24, mille raames tuleb ööpäeva jooksul sooritada erinevaid crossfiti harjutusi. Kokku on end tänaseks mõõduvõtule kirja pannud 115 võistkonda üle maailma. Eestist on osalemas kaks kuueliikmelist tiimi.



Crossfti treeneri ja võistlusel osaleva Indrek Luige sõnul on reeglid lihtsad. "Kõik Amrap24 võistlusel osalejad saavad seda teha oma koduses spordisaalis ning hindamine toimub videosalvestiste alusel. Iga tunni algul postitatakse mõõduvõtu veebilehele kolm harjutust, näiteks lõuatõmbed, kätekõverdused ja kükid. Mängus püsimiseks tuleb võistkonna peale igas tunnis sooritada vähemalt 500 kordust ning oma tulemus organiseerijatele saata. Olgu veel lisatud, et 24 tunni jooksul ei tohi võistlusel osalejad spordisaalist lahkuda. Võitjaks kuulutatakse tiim, kes on suutnud ette antud harjutusi teha kõige suurem arv kordi," selgitas Luik ja täpsustas, et kuueliikmelises võistkonnas peab olema vähemalt kaks naist. Tiimidele on võimalik kaasa elada kohapeal ning otseülekande vahendusel siin: www.facebook.com/crossfitim



Eestist osalevad ühes tiimis Kristiin Oja, Oscar Edela, Meelis Meerits, Lennart Liivak, Timo Kingumets ja Kadri Saar ning teises Anni Tagapere, Indrek Märtin, Indrek Luik, Edvin Verhogljad, Bert Jämsä ja Mira Ahonen.

Mis on CrossFit?



CrossFit on treeningprogramm, mille peamine eesmärk on arendada inimese

füüsilist võimekust võimalikult mitmekülgselt. Eelmise sajandi viimasel

dekaadil Greg Glassmani loodud laiahaardeline jõu- ja vastupidavustreening

kogus esmalt populaarsust USA erivägede ja jõustruktuuride seas. Viimase

kümne aastaga on see jõuliselt laienenud üle kogu maailma. CrossFit sobib

kõigile, sõltumata vanusest ja eelnevast treenitusest.



CrossFit'i treeningkava sisaldab elemente neljalt spordialalt: võimlemine,

kergejõustik, sõudmine ja tõstmine. Liigutusvõimete arendamise meetodiks on

ühtlus-, vaheldus-, intervall-, kordus- ja vajadusel ka võistlusmeetod.

Enamus kavasid sooritatakse üldjuhul võimalikult kõrgel intesiivsusel,

muutes nii harjutuste kiirust, keerukust, mahtu kui ka kasutatavate

abivahendite raskust.