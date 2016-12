Londoni Chelsea peatreeneri Antonio Conte sõnul on Hiina klubide rahakus probleemiks igale meeskonnale.

Inglismaa liigatabeli liidri keskväljamees Oscar võib liikuda umbes 71,4 miljoni euro eest Hiina jalgpalliliigasse, kus hakkaks mängima ligi 500 tuhande eurose nädalapalga eest Shanghai meeskonnas.

Conte sõnul on sellise palganumbri juures mehi enda tiimi raske jätta. "Hiina turg on ohtlik kõikidele jalgpalliklubidele maailmas," ütles itaallane, kes kiitis seejärel Premier League'i. "See on fantastiline liiga ning mängijatele suurepärane võimalus. Siin on suur au mängida ja peaksime selle liiga üle olema väga uhked."