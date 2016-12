Sportlaste puhul oodatakse häid uudised võistlustelt, kuid mõnikord saabuvad rõõmusõnumid sünnitusmajast: ameerika jalgpalli profiliigas NFL leiba teeniv Margus Hunt sai isaks ja endine tippujuja Jana Kolukanova emaks.

Cincinnati Bengalsi mängija Margus Hundi ja tema abikaasa Heatheri perekonda sündis poeg Liam Aleksander Hunt. "Täna on suurpäev," säutsus Karksi-Nuiast tuule tiibadesse saanud 29aastane spordimees Twitteris.

Meediale rääkis Hunt isakssaamisest juba oktoobris, kui ta klubiga Londonis mängimas käis. "Bengals on perekondlik organisatsioon ja kui selline tähtis sündmus su elus toimub, siis nende reegel on, et 48 tundi saad vabaks ükskõik mis juhul," selgitas kaitsemängija toona.

Kümme aastat tagasi Hiina pealinnas Pekingis kettaheites ja kuulitõukes juunioride maailmameistriks kroonitud Hunt sai sünnituse ajal abikaasale toeks olla, nende esimene laps nägi ilmavalgust Cincinnatis, aga kodu rajavad nad Houstonisse.