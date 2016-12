Täna Prantsusmaal La Clusaz MK-etapil 15 km ühisstardist vabatehnikasõidus startiv Aivar Rehemaa oli pärast eilset treeningut reibas.

"Jõulutunnet küll pole, pigem on praegu kevadetunne," rääkis Rehemaa, kui oli kümne soojakraadiga harjutamas käinud. "Päike paistab. Mõni sõitis särgi, mõni kombinesooni väel," lisas ta muheledes.

Esialgse plaani kohaselt oli meestel La Clusaz kavas 30 km pikkune ühisstardist uisusõit, ent kehvade lumeolude tõttu kärbiti võistlusmaa koguni kaks korda lühemaks.

"Sõidame seitse korda 2,1kilomeetrist ringi," lausus Rehemaa reedel. "Täna oli testimiseks piiratud aeg. Rajal laiust on, aga ühisstardist sõitudeks on see päris ohtlik. Nägin, kuidas paar naist trennis kurvist välja panid ja olid kohe põllul. Rääkisin ühe tehnilise delegaadiga, kes lubas, et rada muudetakse turvalisemaks."