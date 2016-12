Manchester Unitedi peatreener Jose Mourinho tunnistas, et meeskonna ründeäss Zlatan Ibrahimovicile on tiimile nii väärtuslik, et teda ei saa sisuliselt mängus pingile jätta.

Rootsi koondislane liitus suurklubiga suvel ning on tänavusel hooajal mänginud 26 kohtumisest 24 ning on löönud kõikide sarjade peale kokku 14 väravat. Zlatan on rivistuses ka laupäeval, kui ManU kohtub West Bromwich Albioniga, kuid Mourinho tunnistas, et mingil hetkel peab ta ründeässale puhkust andma, vahendab The Independent.

"Teda on peaaegu võimatu mitte mängu panna," rääkis Mourinho. "Ründajana mängib ta ühel kõige olulisemal positsioonil, kus ei saa kuhugi peitu pugeda. Ta on fenomenaalne.

Teisalt ma pean talle puhkust andma," avaldas portugallasest peatreener oma ühe suurima mure. "Ma teadsin, et füüsiliselt võib ta vastu pidada, aga ilmselgelt ta ei saa ühel hooajal mängida 60 matši. Mõnest mängust pean ta välja jätma ja leidma sobivad kohtumised, kus saan talle puhkust anda. Aga ta on tipuründajana meie ainukene. Ja tavaliselt me vajame teda."