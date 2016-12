Mootorrattur Mart Meeru läheb vastu karjääri kolmandale Dakari kõrberallile. Kaks varasemat korda on mees finišisse jõudnud, ent seekord on ülesanne kordades raskem – koos Toomas Triisaga võisteldakse Malle-moto klassis ehk kõik remonttööd teevad sõitjad ise – mehaanikute ja muu kõrvalise abi kasutamine on keelatud.

Meeru kaks senist Dakari – 2014 ja 2015 – lõppesid tsiklite arvestuses vastavalt 40. ja 38. kohaga. Tänavu jäi Lõuna-Ameerikasse aga reisimata.

"Ma ei suutnud kuidagi motivatsiooni leida, et miks peaks seda kõike jälle tegema," tõdes Meeru. "Aga Dakar on haigus. Eelmisel rallil istusin Eestis öösel arvuti ees üleval, vaatasin ülekandeid, lugesin uudiseid ja jube närviline oli olla. Martin (Graumann, läheb mehaanikuna neljandale järjestikkusele Dakari rallile) oli seal kohal ja keset ööd helistasin pidevalt talle, et mis toimub, mis uudist?!"

"See lõbu jääb nüüd ära!"