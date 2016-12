TEADAANNE

Enne, kui vaatame tänaseid lehelugusid, olgu öeldud, et murdmaasuusatamise MK-sarjas sõidetakse Prantsusmaal La Clusaz' eestlaste osavõtul 15 km mass-start, kus sõidavad ka Aivar Rehemaa ja Karel Tammjärv. Kell 12.30 hüpatakse Austrias Ramsaus aga kahevõistluse MK-etapi hüppevoor ning stardis on ka Kristjan Ilves. Just neile kahele sündmusele päeva alguses keskendumegi.