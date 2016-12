Eesti aja järgi 29. novembril 71 inimese elu nõudnud Kolumbia lennukatastroofis imekombel ellu jäänud Brasiilia jalgpalliklubi Chapecoense vasakkaitsja Alan Ruschel on tagasi kodumaal ning sai haiglast välja 18 päeva pärast õnnetust.

