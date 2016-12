Inglismaa kõrgliiga 17. mängudevoorus ristavad tänavu esimest korda piigid Liverpooli ja Evertoni klubid. Õhtulehe jalgpallisaade "Unibeti Vutihullus" on täna pühendatud ajaloo 227. Merseyside’i derbile.

Kas teadsite, et esimese Inglismaa meistritiitli võitis praegusel Ragnar Klavani kodustaadionil Anfieldil just Everton? Kuidas saab Inglismaa klubivutiajaloo kõige enamate punaste kaartidega kohtumine olla „sõbralik derbi“? Miks kutsutakse kahe Liverpooli klubi vastasseise just Merseyside’i derbideks? Need ja veel teisedki küsimused saavad tänases saates vastuse.

Ka saate teises pooles oleme otsapidi Liverpooliga seotud, kuigi tee viib meid sootuks Sheffieldi. Juttu tuleb Inglismaa jalgpalli hirmsaimast tragöödiast ehk Hillsborough katastroofist.