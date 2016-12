Sel nädalavahetusel on murdmaasuusatamise MK-karussell Prantusmaal La Clusaz', kus sõidetakse täna ühisstardiga sõidud ning homme teatesõidud. Lumeolud on talikuurortis aga väga kehvad ning nagu Rahvusvahelise suusaliidu FISi Facebooki postitatud videost näeb, on La Clusaz' lund just MK-etapi jagu.

Good luck to all the WCers racing on the white ribbon in la Clusaz today! Go Canada! Hopp Schwiiz! Allez les Bleus! USA! USA! pic.twitter.com/ugh45BWVzY — Graham Longford (@grahamxcski) December 17, 2016